الشباب والنجمة.. تحدي الهروب من الخطر

يقص فريق الشباب الأول لكرة القدم، أولى مواجهاته أمام ضيفه النجمة في دوري روشن السعودي ضمن منافسات الجولة الـ 17، الثلاثاء، على ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض.

ولم يسبق للفريقين أن تواجها في دوري المحترفين قبل هذا اللقاء.

ويفتقد أصحاب الأرض إلى خدمات السويسري فنسنت سيرو، لاعب وسطه، بعد إبعاده بالبطاقة الحمراء أمام النصر في مباراة الجولة الماضية والتي كسبها الأخير 3ـ2.

ويسعى النجمة إلى تحقيق فوزه الأول في دوري «روشن» عبر بوابة الشباب الذي يعاني هو الآخر في سلم الترتيب.

ويحتل الشباب المركز 14 برصيد 11 نقطة من انتصارين وخمسة تعادلات وثماني خسائر، فيما يأتي النجمة في المركز الأخير برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات و12 خسارة.