الأهلي يخطط على السابع أمام الخليج

يستضيف فريق الأهلي الأول لكرة القدم، نظيره الخليج عند الـ 08:30 مساء الثلاثاء، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين في 10 مواجهات، منها 6 انتصارات للقطب الجداوي، مقابل 4 تعادلات.

ويسعى الطرفان إلى تحقيق نتيجة إيجابية، إذ يهدف الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي، إلى مواصلة الانتصارات، وحصد النقاط الثلاث، بعد أن خطف 5 انتصارات أمام الفيحاء والنصر والأخدود والتعاون والخلود، مقابل خسارة وحيدة أمام الفتح، منذ العودة من فترة التوقف الماضية.

على الطرف الآخر، يأمل اليوناني جورجوس دونيس مدرب الخليج، تحقيق الفوز الرابع على التوالي بعد الانتصار على ضمك والاتفاق والأخدود، مقابل خسارتين أمام الهلال والفتح، وتعادل وحيد ضد النجمة، منذ العودة بعد التوقف الماضي.

وتشهد هذه المواجهة عودة البرازيلي روجر إيبانيز مدافع الأهلي، بعد أن غاب المواجهة الماضية بداعي الطرد الذي تعرض له أمام التعاون، على أن يغيب السنغالي إدوارد ميندي، المتوج مع منتخب بلاده بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا، فيما يعد الخليج جاهزًا بكافة عناصره المحلية والأجنبية.

ويحتل الأهلي المرتبة الرابعة في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 34 نقطة، فيما يقف الخلج في المركز الثامن بـ24 نقطة.