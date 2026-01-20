اللقاء الثالث يجمع الفتح والخلود

يبحث فريق الفتح الأول لكرة القدم عن انتصاره الأول أمام ضيفه الخلود في دوري روشن السعودي، ضمن منافسات الجولة 17، على ملعبه في الأحساء، الثلاثاء.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين بمباراتين، كسب الخلود واحدة، وحضر التعادل بالثانية.

وحقق الفتح انتصاره الأعلى في الموسم الجاري على حساب الرياض 3ـ1، فيما كان الفوز الأكبر للخلود على الفيحاء 5ـ0.

ويحتل الفتح المركز التاسع برصيد 21 نقطة من ستة انتصارات، ومثلها خسائر، وثلاثة تعادلات، ويأتي الخلود في المركز 13 برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات، و11 خسارة، دون أن يحقق أي تعادل.