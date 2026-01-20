بعد 9 ألقاب.. «مرسيدس» يودّع كبير المصممين

أعلن فريق مرسيدس، المنافس في بطولة العالم ​للسيارات «فورمولا 1»، أن البريطاني جون أوين، كبير المصمِّمين، سيرحل عن الفريق في وقتٍ لاحقٍ من العام الجاري بعد مشاركته في تصميم تسع سياراتٍ فائزةٍ بالبطولة، حسبَ بيانٍ، نشره الثلاثاء.

وقال الفريق في بيانه: «يمكننا التأكيد أن جون أوين قرَّر أن الوقت قد حان لأخذ استراحةٍ من فورمولا 1. سيغادر الفريق في وقتٍ لاحقٍ من 2026، ليبدأ فترةَ إجازةٍ ⁠بعد أن ضمن انتقال الأمور إلى خليفته».

وذكر متحدثٌ باسم الفريق، أن أوين، شارك في تصميم جميع سيارات مرسيدس لـ «فورمولا 1» باستثناء سيارة «دبليو 196» من عام 1954، وستكون سيارة «دبليو 17» للعام الجاري السيارة رقم 17 التي يتولى مسؤولية تصميمها بالكامل.

وكشف «مرسيدس» عن أن جياكومو تورتورا، مدير الهندسة، سيتولى منصب ‌مدير تصميم السيارات في مجموعةٍ، يشرف عليها سيموني ريستا، نائب المدير الفني.

وانضم أوين إلى الفريق، الذي يتخذ من براكلي مقرًّا له، عامَ 2007 عندما ‌كان ينافس تحت ‌اسم ⁠هوندا.

وفاز ​الفريق ‌بلقبَي السائقين والصانعين تحت اسم براون عامَ 2009، وشغل أوين منصب كبير المصممين في مرسيدس بعد استحواذ الشركة الألمانية الفريقَ في نهاية ذلك العام، ويشغل منصب مدير تصميم السيارات منذ ⁠2023.

وفاز «مرسيدس» بثمانية ألقابٍ للصانعين على التوالي ‌بين عامَي 2014 و2021. وفي ‍الموسم الماضي، احتل الفريق ‍المركز الثاني بعد «مكلارين»، الذي يستخدم أيضًا ‍محركات مرسيدس.