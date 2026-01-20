السيالي ثاني صفقات الشباب الشتوية

وقَّعت إدارة الشباب عقدًا احترافيًّا مع باسل السيالي، لاعب فريق الحزم الأول لكرة القدم، لمدة عامين ونصف العام، ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفق حساب النادي الرسمي عبر منصة «X»، الثلاثاء.

وبدأت مسيرة السيالي، البالغ 24 عامًا، في الفئات السنية لنادي النصر موسم 2020، ثم انتقل إلى الطائي بنظام الإعارة في الموسم الذي يليه، قبل أن يُوقِّع للحزم في انتقالٍ نهائي عامَ 2022. وتبلغ قيمة عقد اللاعب السوقية 350 ألف يورو، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وشارك السيالي، الذي يُجيد اللعب في مركز المحور، في 15 مباراةً مع الحزم الموسم الجاري، منها 14 في دوري روشن السعودي، بمجموع 1170 دقيقةً.

وكانت إدارة الشباب وقَّعت مع محمد الثاني قادمًا من القادسية، 14 يناير الجاري.

ويحتل «الليث» المركز الـ 14 في «روشن» برصيد 11 نقطةً، جناها من انتصارين، وخمسة تعادلاتٍ، مقابل ثماني خسائر.