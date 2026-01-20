يوفنتوس يدخل سباق مفاوضات النصيري

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي سباق التعاقد مع المغربي يوسف النصيري، لاعب فريق فنربخشة التركي الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفق تقريرٍ صحافي، الثلاثاء.

ونقل موقع «أفريكا سوكر» الإلكتروني، أن يوفنتوس انضم إلى منافسه نابولي في مساعيه لضم النصيري، خاصَّةً بعد تعثر محاولات فريق الجنوب الإيطالي لضم المهاجم الفرنسي فيليب ماتيتا من كريستال بالاس الإنجليزي.

ووفق الموقع، فإن اللاعب الدولي المغربي منفتحٌ على الاستماع إلى جميع العروض بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي اختُتمت أخيرًا في بلاده حيث يتزايد الاهتمام بضمه من قِبل أكبر الأندية الإيطالية.

وتردَّد أن يوفنتوس ونابولي يدرسان إمكانية إعارته، لكنْ من المتوقَّع أن يعطي النصيري الأولوية لوجهةٍ، تضمن له المشاركة في المباريات بشكلٍ منتظمٍ.

ويبقى النصيري، البالغ 28 عامًا، مرتبطًا بعقدٍ مع فنربخشة حتى صيف 2029، علمًا أنه انضمَّ إلى النادي التركي صيف 2024 قادمًا من إشبيلية الإسباني مقابل 20 مليون يورو.