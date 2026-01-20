بورنموث يخطف موهبة المجر

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي عن تعاقده مع المجري أليكس توث، لاعب فريق فرينكفاروش الأول لكرة القدم، الثلاثاء، مقابل نحو 14 مليون دولار.

ووقَّع توث «20 عامًا» على عقد يمتد لخمسة أعوام ونصف العام.

وقال توث: «عندما علمت في البداية أنَّ بورنموث مهتم بالتعاقد معي، كنت متحمسًا وسعيدًا، لأن هذا فريق جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أفضل دوري في العالم وأقوى دوري».

ولعب توث تسع مباريات دولية مع المنتخب المجري، وفاز بلقب الدوري المحلي مع فرينكفاروش الموسم الماضي.

ويعد بورنموث من أهم الأندية في اكتشاف المواهب وتطويرها قبل بيعهم والحصول على أرباح في الأعوام الأخيرة.

وانتقل أنطوان سيمينيو وديان هويسون وميلوس كيركيز لأندية أوروبية كبرى مقابل مبالغ مالية كبيرة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وسيأمل بورنموث أن يكون قد اكتشف موهبة جديدة أخرى في توث.

وقال تياجو بينتو، رئيس عمليات كرة القدم في النادي الإنجليزي: «جاء من نادي اعتاد على المنافسة على أعلى المستويات في المجر، كما شارك في أوروبا، لذلك نحن متحمسون بشأن ما يمكنه أن يجلبه لنا في بورنموث».