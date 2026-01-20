النصر يختبر لاعبين نيجيريين

يجري النيجيريان ديفيد إيفياتو أوجيجيوفور «مهاجم» وإبيزيمور جاراندو «محور» اختبارات ميدانية مع فريق النصر تحت 21 عامًا لكرة القدم، مساء الثلاثاء، للكشف على مستوياتهما الفنية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ البرازيلي مارسيلو سالازار، مدرب الفريق، سيطلع على مستويات أوجيجيوفور وجاراندو مواليد «2007» الفنية داخل المستطيل الأخضر، على أن يرصد تقريرًا فنيًّا بعد نهاية التجربة، ويسلمه لإدارة الكرة بالنادي العاصمي.

من جانب آخر، أكد المصدر نفسه، أنَّ السباعي عبد الإله العمري، راغد النجار، سعد حقوي، سالم النجدي، راكان الغامدي، سامي النجعي، وأيمن يحيى يواصلون برامجهم التأهيلية في مقر عيادة النادي، وفق خطة العلاج التي وضعها الطبيب، بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

إلى ذلك، يجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم تدريبهم الأخير في مقر «دار النصر»، وذلك قبل المغادرة إلى مدينة أبها، استعدادًا لمواجهة ضمك الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في المحالة، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

ويغيب عن النصر في المواجهة المقبلة نواف العقيدي، الحارس الأساسي «الموقوف» بقرار انضباطي، فيما يقف الثلاثي أيمن يحيي وعبد الله الخيبري وسلطان الغنام تحت تهديد الإيقاف في مواجهة التعاون في الجولة بعد المقبلة، في حال نالوا بطاقة صفراء رابعة أمام ضمك.

ويحتل النصر المرتبة الثانية في قائمة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، مبتعدًا عن المتصدر الهلال بفارق 7 نقاط مع نهاية الجولة الـ 16.