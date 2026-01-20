بطولة أستراليا.. سينر يعبر

بدأ الإيطالي يانيك سينر سعيه إلى الفوز بلقبه الثالث على التوالي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، بفوز سريع في الدور الأول للمسابقة، التي تجرى في مدينة ملبورن الثلاثاء.

واحتاج سينر، المصنف الثاني في البطولة، إلى ساعة و8 دقائق فقط للفوز على الفرنسي هوجو جاستون في الدور الأول للمسابقة، ليصعد إلى الدور الثاني، في منافسات فردي الرجال.

وأنهى سينر المجموعتين الأولى والثانية لمصلحته بنتيجة 6ـ2 و6ـ1، قبل أن يضطر جاستون، المصنف الـ93 عالميًّا، إلى الانسحاب من المباراة، بسبب معاناته من إصابة لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

وقال سينر عقب المباراة: «لاحظت أنه لم يكن يرسل بسرعة عالية، خاصة في المجموعة الثانية، لكن هذه ليست الطريقة التي تريد بها الفوز بمباراة».

وأضاف اللاعب الإيطالي، الذي لم يشارك في أي بطولة تحضيرية قبل انطلاق منافسات أستراليا: «المباريات الرسمية دائمًا ما تكون مختلفة تمامًا، وأنا سعيد

جدًّا ببدايتي اليوم. كان هناك بعض التوتر، لكن الآن حان وقت الاستمتاع. لقد انتهى العمل الشاق. نتدرب من أجل لحظات كهذه، لذا أنا سعيد بالعودة».

وتُوِّج سينر ببطولة أستراليا عامي 2024 و2025، وهو المرشح الأبرز للتتويج باللقب مجددًا إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميًّا.