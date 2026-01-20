دهل.. الهلالي القادم.. ونقلة سبتمبر

انطلقت مسيرة صبري دهل، لاعب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، في صفوف أكاديمية مهد الرياضية تحت 17 عامًا، في 2024، ولعب 26 مباراةً خلال الفترة من سبتمبر من العام ذاته إلى مايو 2025.

ودفعت تجربة دهل في «مهد» القائمين على نادي الفيحاء إلى استقطابه، سبتمبر الماضي، ليلعب في الفريق الشاب، كونه لم يتخطَّ الـ 17 من عمره، قبل أن يتم تصعيده لتمثيل الفريق الأول، نهاية العام الماضي.

ولعب صبري مع الفيحاء ست مبارياتٍ في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي، قدَّم خلالها تمريرةً حاسمةً، حسبَ موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، الذي لم يسهب كثيرًا في وصف اللاعب، كونه لم يسجل أرقامًا بارزةً في صفوف الفريق الفيحاوي لصغر سنِّه، والعدد القليل من المباريات التي خاضها.

وعلى الرغم من أن الأرقام في الموقع العالمي لم تكن مغريةً لأي متابعٍ للاعب إلا أن الهلاليين كان لهم رأي آخر حيث وقع اختيار الإيطالي إنزاجي، مدرب الفريق الأول، عليه ليلعب في صفوف الهلال ابتداءً من الموسم المقبل بعقدٍ، يمتدُّ خمسة مواسم، وفق ما بثه حساب «الرياضية عاجل» في منصة إكس، الإثنين.

وعلى الصعيد الدولي، لعب دهل مع المنتخب السعودي 17 مباراةً، إذ دافع عن ألوان أخضر تحت 16 عامًا في ثلاث بطولاتٍ، وخاض 14 مباراةً مع منتخب تحت 17، ونجح خلالها في تسجيل خمسة أهدافٍ.