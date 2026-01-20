شباك التذاكر السعودي..صدارة أمريكية.. وغياب محلي

خلت قائمة الأفلام المتصدرة شباك التذاكر في صالات السينما السعودية، الصادرة الأسبوع الماضي من يناير الجاري، من أي فيلم سعودي، وهو الأمر الذي لم تعتد عليه القائمة الأسبوعية في الأعوام الأخيرة، وبحسب تقرير حصلت «الرياضية» على نسخة منه حضر فقط فيلم هجرة في المرتبة الـ 16، وهو الفيلم من إخراج شهد أمين وبطولة نواف الظفيري، ويسلط الضوء على قصص المهاجرين، الذين استقروا في البلاد بعد الحج.



وكانت الأفلام السعودية قد سيطرت على شباك التذاكر في الأشهر الماضية وحجزت مقاعد في الأفلام العشرة الأولى، من أبرزها شباب البومب 2، الزرفة، إسعاف، وفخر السويدي، قبل أن تتراجع منذ أكتوبر الماضي ولم تشكل الأفلام السعودية فيما بعد أرقامًا صعبة في القائمة واكتفت بالبقاء خارجها.

ويتصدر القائمة الجديدة في شباك التذاكر السعودية الفيلم الأمريكي «Greenland 2: Migration» محققًا 2.2 مليون ريال، تلاه الفيلم المصري «إن غاب القط» بـ 2 مليون ريال، ومن ثم الفيلم المصري طفلتي الذي جنى 1.4 مليون ريال، وجاء في المرتبة الرابعة الفيلم الأمريكي «Spongebob Movie: Search For Squarepants, The»، محققًا 1.1 مليون ريال، ومن ثم الفيلم الأمريكي 28 Years Later: The Bone Temple ونال مليون ريال.