«آسيا 23».. اليابان تتجاوز كوريا الجنوبية وتعبر إلى النهائي

تأهل المنتخب الياباني تحت 23 عامًا لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس آسيا 2026 بعد انتصاره على نظيره الكوري الجنوبي 1ـ0 في اللقاء الذي جمعهما على رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الثلاثاء.

ونجح كايتو كويزمي في تسجيل هدف الانتصار عند الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

ووصلت اليابان إلى الدور نصف النهائي بعد تصدُّرها الثانية، ونجحت في تجاوز الأردن بالدور ربع النهائي.

وينتظر المنتخب الياباني ما ستسفر عنه مواجهة الصين وفيتنام، في وقتٍ لاحقٍ الثلاثاء، لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبد الله المباراة النهائية، السبت المقبل.