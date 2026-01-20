الهلال.. الإيرادات 1.27 مليار.. والنمو 17%

أعلنت شركة نادي الهلال التقرير السنوي عن نشاط موسم 2024ـ2025، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الثلاثاء.

وتضمَّن التقرير، الذي شمل 239 صفحةً، إجمالي إيرادات الموسم الرياضي 2024ـ2025 التي وصلت إلى مليارٍ و270 مليون ريال، بزيادةٍ بلغت 17% عن 23ـ24، وصافي ربحٍ، وصل إلى 37.8 مليون ريال.

واشتمل التقرير على أداء النادي العاصمي خلال العام الماضي من كافة الجوانب، وضمَّت العائد من ظهور الرعاة من البث التلفزيوني، والعائد من ظهور الرعاة في وسائل التواص الاجتماعي، وأداء الشركات التابعة للنادي، وسجل الحضور الجماهير، وتطوير مقاعد ومرافق ملعب «المملكة أرينا»، إضافةً إلى تعزيز تجربة الزوار، إذ وصلت التكلفة إلى مبلغ 118 مليون ريال.

وأشار التقرير إلى انتقال النادي لمقره الإداري الجديد، وتوقيع اتفاقياتٍ مع رعاةٍ جددٍ دوليين ومحليين، وزيادةٍ في عدد الموظفين، يتمثَّل في تطوير رأس المال البشري، وتمكين المرأة بنسبةٍ وصلت إلى 13%، إضافةً إلى توقيع عقد استئجارٍ وتطويرٍ لمقر التدريبات في جامعة الأميرة نورة.

وتطرق التقرير إلى المشاركة العالمية للفريق الأول لكرة القدم في بطولة أندية العالم، الصيف الماضي، في الولايات المتحدة الأمريكية، والوصول إلى دور الثمانية بوصفه أول نادٍ غير أوروبي، أو لاتيني في النسخة الجديدة من البطولة، إضافةً إلى تحقيق سالم الدوسري جائزة أفضل لاعبٍ في دوري روشن السعودي.