الطفلة ترف.. «هوبال» قدمها.. ولاعب الخفة دعمها

بحث المخرج السعودي عبد العزيز الشلاحي عن طفلةٍ، تؤدي دورًا بسيطًا في الفيلم السعودي «هوبال»، فوقع اختياره على ترف العبيدي، التي كانت حينها في السابعة من عمرها، ولم يسبق لها دخول مواقع تصوير المسلسلات، أو السينما، واقتصرت علاقتها بالنجوم على مشاهدتهم في الشاشات فقط، ولم تتجاوز تجاربها السابقة الوقوفَ أمام كاميراتٍ صغيرةٍ، وأداء أدوارٍ بسيطةٍ في إعلاناتٍ تلفزيونيةٍ.

موهبة الطفلة ترف، المولودة في الرياض عام 2016، تفجَّرت في الفيلم، الذي سجل أرقامًا قياسيةً في صالات السينما السعودية عامَ 2024، إذ أدَّت دور الطفلة البدوية، ما جعل قدمها تثبت على خارطة التمثيل، لتتحقَّق أمنيتها وسط دعم أهلها، وهو ما يؤكده مقرَّبون منها، موضحين أنها كانت تعشق متابعة المسلسلات الدرامية، ولم تكن تستهويها أفلام «الأنميشين».

ودفع تألقها في «هوبال» فريق عمل "أمي" إلى اختيارها لتأدية دور البطولة العام الماضي، وكانت خطوةً جريئةً بأن يُسند إليها دورٌ مهمٌّ في العمل، لكنَّها بدَّدت كل المخاوف الفنية فور ظهورها في المشهد الأول، وحصدت النجومية، وتوَّجتها بلقب الوجه الجديد المفضَّل عن فئة المسلسلات في حفل جوي أوردز 2026.

ترف، تنتمي لعائلةٍ ليست بعيدةً عن الشاشة، فأختها الصغرى مسك تشاطرها محبَّة التمثيل، ولها مشاركاتٌ معها، كما أن عمها صالح العبيدي لاعب خفَّةٍ، ومقدم برامجَ وإعلاناتٍ، ويعدُّ من أكبر الداعمين لها في التمثيل ودخول عالم الإعلانات التجارية.