«الميركاتو» الأوروبي.. صفقات قياسية في إنجلترا.. ومنافسة إيطالية

وافق المهاجم المخضرم إدين دزيكو، لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي الأول لكرة القدم، على الانضمام إلى فريق شالكة، متصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية الألماني، بينما اقترب الألماني مارك أندريه تيرشتيجن، حارس مرمى برشلونة، من الانتقال إلى جيرونا الإسباني، في حين دخل يوفنتوس الإيطالي سباق التعاقد مع المهاجم المغربي يوسف النصيري، نجم فريق فنربخشة التركي، وسط منافسةٍ قويةٍ مع مواطنه نابولي، حسبما أفادت تقاريرُ إخباريةٌ، الثلاثاء.

وشهد سوق الانتقالات الشتوية في الملاعب الأوروبية، منذ مطلع يناير الجاري، تحركاتٍ متباينةً بين الأندية الكبرى التي سعت إلى ترميم صفوفها قبل دخول المراحل الحاسمة من الموسم.

وتصدَّر نادي مانشستر سيتي المشهد بتعاقده مع الجناح الغاني أنطوان سيمينيو، قادمًا من بورنموث بصفقةٍ، بلغت قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني، ليكون أغلى صفقات هذا «الميركاتو» حتى اللحظة، بينما عزَّز سيتي خط دفاعه بضم المدافع مارك جويهي من كريستال بالاس مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، مع وجود بنودٍ إضافيةٍ. وفي المقابل استعاد توتنام خدمات كونور جالاجير، لاعب الوسط، من أتلتيكو مدريد الإسباني بصفقةٍ، قُدِّرت بنحو 34.6 مليون جنيه إسترليني، فيما سجَّل نادي كريستال بالاس رقمًا قياسيًّا في تاريخه بشراء عقد المهاجم برينان جونسون من توتنام مقابل 35 مليون جنيه.

وفي الدوري الإسباني، اتَّجه ريال مدريد إلى خيار الإعارة بالموافقة على انتقال مهاجمه الشاب إندريك إلى أولمبيك ليون الفرنسي بهدف الحصول على دقائق لعبٍ أكثر، في حين أعاد برشلونة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو إلى صفوفه بنظام الإعارة من الهلال السعودي لتدعيم الرواق الأيمن.

أمَّا «الميركاتو» الإيطالي، فشهد نشاطًا ملحوظًا من قِبل نادي روما الذي نجح في استقطاب المهاجم الهولندي دونييل مالين من أستون فيلا، بينما أبرم ميلان صفقةً هجوميةً بضم الألماني نيكلاس فولكروج معارًا من وست هام يونايتد الإنجليزي، كما شهدت الأيام الماضية انتقال ماتيو جوندوزي من لاتسيو الإيطالي إلى فنربخشة التركي بـ 25 مليون يورو.