28 يناير.. انطلاق ماراثون الرياض الدولي

تنطلق النسخة الخامسة من ماراثون الرياض الدولي، 28 يناير الجاري، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ويستمر حتى 31 من الشهر ذاته.

وتشهد النسخة الجديدة، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، إطلاق «مهرجان ماراثون الرياض» للمرة الأولى، إلى جانب تنظيم سباقات الماراثون المعتمدة.

ويتضمن المهرجان فعاليات ترفيهية متنوعة تشمل عروضًا موسيقية حية، وفقرات استعراضية، وعروضًا تراثية وثقافية، وفقرات تفاعلية تناسب جميع الفئات العمرية، وتجرى داخل قرية السباق وعلى امتداد مناطق التجمع بمشاركة فرق محلية وعالمية، في إطار يعزّز التفاعل المجتمعي ويثري تجربة الزوار.

وتُختتم فعاليات المهرجان في يومه الأخير، بتنظيم سباقات الماراثون، التي تشمل أربع فئات رئيسة، تنطلق جميعها من داخل الجامعة، وهي: الماراثون الكامل «42 كم»، ونصف الماراثون «21 كم»، وسباق 10 كم، وسباق 5 كم المخصص للعائلات والمبتدئين، ضمن تجربة رياضية مجتمعية تستهدف مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.

ويجرى سباقا 5 و10 كلم بالكامل داخل شوارع حرم الجامعة، بينما تمتد مسارات سباقي 21 و42 كلم خارج أسوارها، مرورًا بعدد من الطرق الرئيسة في شمال الرياض، تشمل أجزاء من طريق الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وطريق أنس بن مالك، وطريق أبي بكر الصديق الفرعي، وطريق عثمان بن عفان، وطريق الثمامة، على أن تكون نقطة النهاية لجميع السباقات داخل الجامعة.

وأوضحت اللجنة المنظمة للماراثون أنه سيتم إغلاق عدد من الطرق بشكل جزئي أو كلّي خلال فترات السباقات، وفقًا لكل مسار وزمنه، داعية مستخدمي الطرق المحيطة إلى التخطيط المسبق للرحلات والاطلاع على المسارات البديلة، مع التأكيد على إعادة فتح الطرق تدريجيًّا بعد انتهاء المنافسات.

ودعت اللجنة المنظمة المشاركين والجمهور إلى استخدام قطار الرياض للوصول إلى موقع الفعالية، تجنبًا للازدحام المروري، مؤكدة أنَّ محطة جامعة الأميرة نورة «PNU 2» تُعد الأقرب إلى قرية السباق ومناطق الفعاليات.