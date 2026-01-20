صلاح يعود إلى تدريبات ليفربول

عاد الجناح المصري محمد صلاح إلى تدريبات فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، بعد انتهاء مشاركته في كأس أمم إفريقيا، عشية مواجهة مرسيليا الفرنسي، الأربعاء، ضمن الجولة السابعة قبل الأخيرة من دور المجموعة الموحَّدة لدوري أبطال أوروبا.

وتحوَّلت عودة صلاح إلى محور نقاشٍ واسعٍ بعد أن هاجم ليفربول في مقابلةٍ مثيرةٍ للجدل، مطلع الشهر الماضي، متَّهمًا النادي بأنه ألقى به تحت الحافلة إثر جلوسه على مقاعد البدلاء ثلاثَ مبارياتٍ متتالية، وقال: إنَّه لا يرتبطُ بأي علاقةٍ مع الهولندي أرنه سلوت، مدرب الفريق.

لكنَّ صلاح شارك بديلًا في الفوز على برايتون 2ـ0، في 13 ديسمبر، وصنع هدفًا، فيما أكد سلوت لاحقًا، أن النادي تجاوز تلك الضجة، وذكر الأسبوع الماضي أنه سعيدٌ بعودة صلاح، رافضًا الكشف عن مضمون محادثاته مع اللاعب.

وأوضح سلوت أنه غير متأكِّدٍ من مشاركة المهاجم أمام مرسيليا في فرنسا، الأربعاء.

ويحتل ليفربول حاليًّا المركز التاسع في دوري الأبطال، ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرةً إلى دور الـ 16، فيما تخوض الفرق من التاسع إلى الـ 24 الملحق.

وكان صلاح سجل 29 هدفًا في الدوري الموسم الماضي، ليتوَّج بجائزة الحذاء الذهبي، خلال مسيرة ليفربول نحو لقبه العشرين، لكنَّه اكتفى بأربعة أهدافٍ فقط الموسم الجاري.