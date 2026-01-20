عودة صلاح

فرض فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم حصتين تدريبيتين أخيرتين قبل السفر إلى فرنسا لمواجهة مرسيليا لحساب الجولة السابعة من دور المجموعة الموحدة لدوري الأبطال. الأولى كانت بصالة الحديد، فيما كانت الثانية على الملعب الخارجي، وفرض فيها المدرب الهولندي أرني سلوت بعض الجمل الفنية والتكتيكية. وشهد البرنامج عودة الجناح المصري محمد صلاح عقب انتهاء مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب واحتلاله المركز الرابع. (المركز الإعلامي ـ ليفربول ورويترز والفرنسية)