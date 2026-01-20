أمام ضمك.. جيسوس يضم الجابر ويستبعد ويسلي والعمري وأيمن

قرَّر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، استدعاء عبد الملك الجابر، لاعب الوسط الشاب، للمرة الأولى إلى القائمة، واستبعاد الجناح البرازيلي ويسلي جاسوفا أمام ضمك، الأربعاء، في الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وتجاوز الجابر إصابة غضروف الركبة، التي لحقت به خلال معسكر الإعداد الصيف الماضي، بعد فترة وجيزة من توقيعه مع النصر، قادمًا من جيلييزنيتشار ساراييفو البوسني.

ومع استعادة خدمات الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الوسط، الذي غاب عن لقاء الشباب الماضي للإيقاف، اختاره جيسوس في قائمة مواجهة ضمك بدلًا من ويسلي.

وكان الجناح البرازيلي الشاب شارك أساسيًا أمام الليوث، وخرج في الدقيقة 65 مستبدلًا بزميله عبد الرحمن غريب.

وفي السياق ذاته، خرج من حسابات المدرب الثنائي عبد الإله العمري، قلب الدفاع، والجناح أيمن يحيى، بداعي الإصابة.

ويخضع العمري لعلاجٍ من إصابةٍ ربلة الساق، أبعدته عن المباراتين الأخيرتين والتدريبات الجماعية.

وإلى جانب العمري ويحيى، تشمل قائمة المصابين في النصر كلًا من راغد النجار، حارس المرمى، وسالم النجدي، الظهير الأيسر، وسامي النجعي، لاعب الوسط، والمهاجم سعد حقوي.

ويحتل النصر وصافة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، متخلفًا عن الهلال المتصدر بفارق سبع نقاط.