شميت: التماسك يحل مشاكل آينتراخت

تمسك دينيس شميت، المدرب المؤقت لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني الأول لكرة القدم، بحظوظهم في التأهل لملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ويملك فرانكفورت أربع نقاط، ومازال بإمكانه التأهل إذا فاز على كاراباج الأذري، الأربعاء، وتوتنام الإنجليزي، الأسبوع المقبل.

وقال شميت في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: «لدينا فرصة كبيرة غدًا لضمان خوض مباراة نهائية على أرضنا الأسبوع المقبل.. اللاعبون متحمسون للغاية لهذه المواجهة».

وجرى تعيين شميت، مدرب فريق تحت 21 عامًا، ليقود آينتراخت، الأحد الماضي، بعد إقالة دينو توبمولر، وقال إنه راضٍ للغاية عن أول يومين. وأضاف: «نسافر ولدينا شعور جيد، اتخذنا خطوة كبيرة للأمام».

ويكمن القلق الرئيس لفرانكفورت في الدفاع، حيث استقبل الفريق أسوأ معدل مشترك بـ39 هدفًا في الدوري الألماني، وثاني أسوأ معدل مشترك بـ16 هدفًا في دوري الأبطال.

وقال شميت: «تنتظرنا مباريات مهمة.. نحن بحاجة لتغيير الأمور بأسرع وقت ممكن، وأن نفوز بالمباريات.. نحتاج أن نكون أكثر تماسكًا ونتعامل بجدية مع المشاكل التي نواجهها في استقبال الأهداف».

ويملك شميت القليل من الحلول في الهجوم عندما يلعب في أذربيجان، لأن الصفقات الجديدة أرناود كاليموندو، وأيوب الميموني ويونس بن طالب، غير متاحين للمشاركة في المباراة.

يذكر أن بن طالب مصاب، وهو وضع جوناثان بوركاردت وميتشي باتشواي. في الوقت نفسه وجه روبين كوخ، قائد الفريق، الشكر لتوبمولر نيابة عن الفريق، وأضاف: «هذا حال كرة القدم في بعض الأوقات يجب أن ننظر للأمام».