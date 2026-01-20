ثمانية جامعيين يدعمون اليابان في آسيا

شهدت قائمة المنتخب الياباني الأولمبي المشارك في كأس آسيا تحت 23 عامًا، ضم ثمانية لاعبين في القائمة من أندية الجامعات دون انتسابهم لأندية رسمية في الدوري الياباني.

وتصدرت جامعة ميجي قائمة أكثر اللاعبين تمثيلًا بضمها توماسو هاما ساكي وكايتو كويزومي، متساويةً مع جامعة توين في يوكوهاما، التي ضمت كانتا سيكتومي ويوتشي براين نوا ديكي، بينما ضمت جامعة تويو لاعبًا واحد وهو هايتو أوكابي، ومثّل جامعة هوسي اللاعب كوسي أوجورا، بينما انضم من جامعة طوكيو الدولية اللاعب شوسوكي فورويا، ومن جامعة واسيدا اللاعب هاروتا قومه.

يذكر أن المنتخب الياباني يعد من أصغر المنتخبات في البطولة، إذ لم يتجاوز متوسط أعمار لاعبيه 19 عامًا.