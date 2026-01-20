الشباب والنجمة يوقعان السلبية السابعة

فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة الشباب وضيفه النجمة، التي لعبت على ملعب أرينا SHG، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليُسجّل الدوري سابع نتيجة تنتهي دون أهداف منذ انطلاق الموسم الجاري.

وشهد اللقاء أفضلية واضحة للشباب على مستوى الاستحواذ وصناعة الفرص، إذ ضغط مبكرًا وهدد مرمى النجمة في أكثر من مناسبة خلال الشوط الأول، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن الهجمات الشبابية. وفي الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض محاولاتهم بحثًا عن هدف التقدم، غير أن التنظيم الدفاعي للنجمة وغياب الفاعلية الهجومية حالا دون تغيير النتيجة.

وبهذا التعادل، أصبح الشباب رابع فريق يفقد نقاطه أمام النجمة هذا الموسم، بعد أن نجح الأخير في الخروج بنتائج مماثلة سابقة أمام الفتح، والخليج، وضمك، ليواصل فرض حضوره على الرغم من موقعه في قاع جدول الترتيب.

ويُعد التعادل بين الشباب والنجمة امتدادًا لسلسلة النتائج السلبية، التي رافقت دوري روشن منذ جولاته الأولى، إذ انتهت سبع مواجهات حتى الآن دون أهداف، كانت أولها بين الاتفاق والأهلي، والفيحاء بملاقاة الحزم، وضمك أمام النجمة، والقادسية ضد الأخدود، والحزم مع الفتح، والفيحاء مع الشباب، وأخيرًا مواجهة الشباب والنجمة.

وعلى صعيد الترتيب، رفع الشباب رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ 14، محققًا تعادله السادس هذا الموسم إلى جانب انتصارين، فيما بقي النجمة في المركز الأخير برصيد أربع نقاط، بعد تعادله الرابع مقابل 13 خسارة وانتصارين.