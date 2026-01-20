قبل الزيارة الثالثة.. ليفربول لا يسقط في «فيلودروم»

يحل فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على مرسيليا الفرنسي، الأربعاء، على ملعب «فيلودروم» في زيارته الثالثة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المجموعة الموحدة بدوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الطرفان إلى حجز مقعد مباشر في دور الـ 16.

ويحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 12 نقطة، وهذه هي المشاركة الـ 17 له في دوري الأبطال، وتوج خلالها باللقب ست مرات، منها اثنان في 2005 و2019.

واحتل الفريق المركز الأول في مرحلة الدوري الموسم الماضي «7 انتصارات وهزيمة واحدة» لكنه خرج بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان، في دور الـ16.

أما مرسيليا الفائز باللقب 1993، فيحتل المركز الـ 16 بـ 9 نقاط، فهذه هي مشاركته الـ 12، والثالثة في المواسم الـ 12 الماضية. ولم يتأهل الفريق إلى الأدوار الإقصائية منذ ربع نهائي 2011ـ2012.

تاريخيًا تعد المواجهة بين الفريقين هي الخامسة في المسابقة، يملك فيها ليفربول 3 انتصارات مقابل خسارة وتعادل. وفاز الفريق في المباريات الثلاث الأخيرة وكلها بدور المجموعات، «4ـ0» 2007ـ2008، و«2ـ1» خارج ملعبه و«1ـ0» في أنفيلد 2008ـ2009.

إجمالًا يملك ليفربول تفوقًا واضحًا على منافسيه الفرنسيين في 13 مباراة بدوري الأبطال بثمانية انتصارات مقابل 4 هزائم وتعادل وحيد. ولم يخسر ليفربول سوى مباراتين من آخر ثماني له ضدها في مرحلة المجموعات ـ مرحلة الدوري بالمسابقة، إذ فاز في 5 وتعادل مرة واحدة بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكانت الهزيمة 0ـ1 على ملعبه أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 الموسم الماضي، «خسرها بركلات الترجيح» هي الثالثة لليفربول في آخر 6 مباريات ضد الأندية الفرنسية «3 انتصارات».

وأنهى الفوز 1ـ0 ذهابًا في باريس سلسلة ليفربول المكونة من 5 مباريات دون انتصار خارج ملعبه أمام الفرق الفرنسية «تعادلان و3 هزائم».

أما مرسيليا فأنهى بدوره سلسلة من 12 مباراة دون فوز على الفرق الإنجليزية «3 تعادلات و9 هزائم» بانتصاره 2ـ1 على نيوكاسل في الجولة الخامسة .

وفاز الفريق في أول 6 مباريات له على ملعبه ضد زواره الإنجليز، وكان انتصاره على نيوكاسل الموسم الجاري هو الثاني فقط في المباريات العشر اللاحقة «تعادلان و6 خسائر».

وبعد فوزه على نيوكاسل في مباراته السابقة، يسعى مرسيليا إلى تسجيل ثلاثة انتصارات متتالية في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ الأربعة المسجلة موسم 2010ـ2011.