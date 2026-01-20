آسيا 23.. الصين تبلغ النهائي الأول

حقق المنتخب الصيني لكرة القدم تحت 23 عامًا إنجازًا غير مسبوق ببلوغ نهائي بطولة كأس آسيا للمرة الأولى عقب انتصاره على نظيره الفيتنامي 3ـ0، الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن نصف نهائي البطولة التي تستضيفها السعودية .

ولم يسبق للمنتخب الملقب بـ«التنين» تجاوز دور المجموعات في جميع النسخ الخمس السابقة، التي شارك فيها.

وظهر المنتخب الصيني في هذه النسخة بوجه مغاير تمامًا بعدما تمكن من الوصول إلى المباراة النهائية عقب تجاوز منتخب فيتنام بثلاثية دون رد، سبقها الفوز بضربات الترجيح على أوزبكستان بعد تعادلهما سلبًا.

ويعد المنتخب الصيني صاحب الدفاع الأقوى في البطولة، إذ لم يستقبل أي هدف طوال مشوار البطولة .

وضرب موعدًا مع نظيره الياباني في المباراة النهائية التي يحتضنها ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، السبت المقبل.

انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تقدم بنج شياو بالهدف الأول للصين عند الدقيقة 47، وضاعف شيانج يوي وانج النتيجة عند الدقيقة 58، وأمّن إنج يودونج النتيجة للصين بهدف ثالث عند الدقيقة 90+8.