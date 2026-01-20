الهلال يرفض إعارة البليهي

رفضت إدارة نادي الهلال الطلب المقدم من نظيرتها في الشباب لكسب خدمات علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها، قدمت إدارة الشباب طلبًا لاستعارة اللاعب «36 عامًا»، وهو ما رفضه الهلاليون الذين لا يمانعون رحيل اللاعب، ولكن بصفة نهائية وليس على سبيل الإعارة.

وتستمر المفاوضات بين الطرفين للوصول إلى صيغة مناسبة، وانتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وكانت «الرياضية» كشفت الأحد عن أن نادي الأخدود يتجه للتعاقد مع البليهي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويرتبط البليهي مع الهلال بعقد إلى 2027 بعد التجديد موسمين، وفق ما ذكرته مصادر خاصة بـ«الرياضية»، مارس الماضي. يُذكر أن آخر ظهور للبليهي كان في مواجهة الشارقة ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، 22 ديسمبر الماضي، قبل أن يغيب عن التشكيل الأساسي ودكة البدلاء.

وخلال ثمانية مواسم ونصف الموسم بقميص القطب العاصمي، خاض اللاعب 263 مباراة، سجل خلالها 23 هدفًا، وصنع ثلاثة أهداف، وفق إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت»، وأسهم في تحقيق خمسة ألقاب للدوري، وثلاث بطولات لكأس الملك، وثلاث للسوبر السعودي، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال آسيا.