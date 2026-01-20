فليك: تير شتيجن اختار جيرونا

أكدّ الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، رحيل مواطنه مارك ـ أندريه تير شتيجن، حارس المرمى، إلى جيرونا على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك بعد تراجع دور الحارس الدولي ليصبح الثالث في تشكيلة الفريق الكاتالوني خلف خوان جارسيا، والبولندي فويتشيك تشيزني.

ومع اقتراب كأس العالم 2026، يسعى تير شتيجن «33 عامًا» للحصول على دقائق لعب أكثر لإثبات نفسه حارسًا أول للمنتخب الألماني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحافي المخصص لمباراة برشلونة أمام سلافيا براغ التشيكي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء: «هذا الصباح قال مارك إنه سيتجه إلى جيرونا».

وأضاف: «أعتقد أن مارك حارس مرمى رائع. لقد قررنا المضي في مسار مختلف لمستقبل النادي، وأرى أن ذلك كان القرار الصحيح. لكنني أتمنى له كل التوفيق، لأنه حارس مميز بالفعل.. ربما نراه ضمن صفوف المنتخب الألماني في كأس العالم. أنا أتمنى ذلك وأعتقد أن لديه فرصًا جيدة».

وكان تير شتيجن قد انضم إلى برشلونة 2014 قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ونجح منذ ذلك الحين في الفوز بستة ألقاب للدوري الإسباني، ولقب في أبطال أوروبا، إلى جانب ألقاب أخرى.