ريشة: الحكم أغفل جزائيتين في مواجهة الشباب والنجمة

اختلف المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، مع فريح الجلعود، حكم مباراة فريق الشباب الأول لكرة القدم، وضيفه النجمة، الثلاثاء، في جزائيتين للشباب والنجمة، التي انتهت مواجهتهما بالتعادل السلبي، ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

وانتقد ريشة الحكم الجلعود بعدم احتساب ركلة جزاء مستحقة للنجمة في الشوط الأول بعد تسديدة من الفرنسي بلال بوطوبة ارتطمت بيد الهولندي ويسلت هوديت، مدافع الفريق الشبابي.

وشدد ريشة: «ركلة جزاء واضحة للنجمة تجاهلها حكم المباراة، اصطدمت الكرة بيد الهولندي، وكانت اليد في وضع غير مبرر، والكرة عند التسديد كانت متجهة إلى المرمى، ووضع الهولندي يده في مسار الكرة، وكان يجب على عبد الرحمن السلطان، حكم تقنية الفيديو، استدعاء حكم الساحة لمشاهدة اللقطة».

كذلك، اختلف المحلّل مع الحكم في عدم احتساب جزائية للشباب في الدقيقة 72، مشيرًا: «كان يجب على الحكم احتساب ركلة جزاء للشباب بعد تعرض الإنجليزي براونهيل إلى دفع داخل منطقة الجزاء من ناصر الهليل، مدافع النجمة، الذي أصر على إعاقة المنافس، وكان يجب على حكم الفيديو استدعاء حكم الساحة لمشاهدة اللقطة».