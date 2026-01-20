السنغال.. الرئيس يهنئ اللاعبين.. وحافلة مكشوفة تجوب بالأبطال

لاقى لاعبو منتخب السنغال الفائز أخيرًا بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم بالمغرب استقبال الأبطال في موكب جماهيري بشوارع دكار العاصمة، الثلاثاء.

سار المنتخب السنغالي في شوارع دكار بحافلة مكشوفة تسير ببطء وسط أعداد كبيرة من الجماهير التي ارتدت قميص منتخب بلادها، واحتفلت بأبواق الفوفوزيلا وأبواق السيارات والهتافات.

ووقف لاعبو السنغال على سطح حافلة مكونة من طابقين، وتناوبوا على رفع الكأس والعلم السنغالي، وهم يصفقون ويتبادلون التحية مع الجماهير.

كما تسلق المشجعون لوحات الإعلانات وأسطح السيارات لإلقاء نظرة على الأبطال، واستغلال أي مكان متاح لمشاهدة أسود التيرانجا.

وكان المنتخب السنغالي وصل إلى مطار دكار فجر الثلاثاء، وكان في استقبالهم باسيرو ديوماي فاي الرئيس السنغالي، الذي أثنى عليهم وعلى أدائهم في البطولة.

وقال الرئيس السنغالي: «لقد قدم اللاعبون أداءً بطوليًا رائعًا، وكانوا نموذجًا يحتذى به داخل الملعب وخارجه، إنهم مصدر فخر لنا».

وانتزع منتخب السنغال الكأس بفوز مثير على المغرب بنتيجة 1ـ0 في المباراة النهائية التي امتدت لشوطين إضافيين في العاصمة الرباط.

وأحرز بابي جايي هدف السنغال الوحيد في مباراة شهدت أحداثًا مؤسفة مثل محاولة مجموعة من الجماهير اقتحام الملعب.