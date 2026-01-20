أمام الخليج.. رباعية أهلاوية تعود بالتاريخ 9 أعوام

كتب فريق الأهلي الأول لكرة القدم أطول سلسلة انتصارات له في دوري المحترفين منذ 9 أعوام، بفوزه على ضيفه الخليج 4ـ1، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 17 من «روشن».

وبدّل الفريق تأخره بهدف نظيف إلى انتصار عريض على أرض ملعب الإنماء في جدة.

وسجّل اليوناني جيورجوس ماسوراس، جناح الخليج، هدف تقدم الضيوف في الدقيقة 19 من المباراة.

وردّ أصحاب الضيافة بأربعة أهداف سجّل أول ثلاثة منها المهاجم الإنجليزي إيفان توني «هاتريك» في الدقائق 59 و67 و77، بينما جاء الهدف الأخير عن طريق المدافع البديل ريان حامد في الدقيقة 86.

ويعود آخر تعثر للأهلي في الدوري إلى الجولة الـ 11 حين خسر أمام الفتح 1ـ2 على ملعب الأخير.

وبعد تلك الخسارة، حقق 6 انتصارات متتالية في البطولة، متغلبًا على الفيحاء 2ـ0، والنصر 3ـ2، والأخدود 1ـ0، والتعاون 2ـ1، والخلود 1ـ0، وأخيرًا الخليج 4ـ1.

ولم يستطع الفريق الجدّاوي تسجيل سلسلة مثلها أو أفضل منذ انتصاراته السبعة المتتالية بين 1 ديسمبر 2016 و3 فبراير 2017 على الفيصلي والرائد والتعاون والاتفاق والفتح والشباب والاتحاد.

وبالفوز على الخليج، رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة، وارتقى إلى وصافة جدول الترتيب، متخطيًا النصر والتعاون، اللذين كانا متساويين معه ولم يخوضا بعد مباراتيهما ضمن الجولة الجارية.

في المقابل، تجمد رصيد الخليج، الذي خسر بعد 3 انتصارات متتالية و4 جولات دون هزيمة، عند 24 نقطة، وبقي ثامنًا.