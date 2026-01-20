كأس العالم.. 75 مليون دولار.. 2000 لاعب.. 24 لعبة

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن أكبر مجموع جوائز في تاريخ قطاع الألعاب، بإجمالي 75 مليون دولار لنسخة عام 2026 التي تعود إلى الرياض العاصمة السعودية خلال الفترة من 6 يوليو حتى 23 أغسطس المقبلين، وشمل الإعلان الكشف عن قائمة الألعاب وجدول منافسات البطولة الممتدة لسبعة أسابيع، في حدث يُعد الأضخم عالميًا ضمن الرياضات الإلكترونية متعددة الألعاب.

وتشهد البطولة في نسختها الجديدة مشاركة أكثر من 2000 لاعب محترف يمثلون أكثر من 200 نادٍ من نحو 100 دولة مختلفة، يتنافسون في 25 بطولة داخل 24 لعبة عالمية، ويعكس حجم الجوائز التطور السريع الذي تحققه البطولة، ومكانتها الدولية كأهم حدث تنافسي يجمع الأندية واللاعبين تحت منظومة موحدة وبجدول يمتد على عدة مواقع وصالات عالمية في الرياض.

وأكد رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أن الهدف من هذا الحجم القياسي للجوائز هو إحداث أثر مباشر في حياة اللاعبين ودعم الأندية التي تستثمر فيهم، مشيرًا إلى أن البطولة تتميز بكونها تتوج بطلًا للأندية عبر مختلف الألعاب، بخلاف البطولات الفردية التي تكتفي بفائز واحد في لعبة محددة.

وتمنح بطولة الأندية وحدها 30 مليون دولار موزعة على أفضل 24 ناديًا، بزيادة ثلاثة ملايين عن العام الماضي، إذ يحصل النادي المتوج باللقب على 7 ملايين دولار، بينما تتجاوز جوائز بطولات الألعاب الفردية 39 مليون دولار، إضافة إلى جوائز إضافية تشمل جوائز أفضل لاعب، وجائزة «جافونسو» الخاصة بالفرق واللاعبين المتأهلين عبر تصفيات الفرصة الأخيرة، إلى جانب جوائز مرتبطة بالتصفيات العالمية التي تسبق الحدث الرئيس.

وتستمر المؤسسة في تنفيذ برامجها الداعمة لقطاع الألعاب عالميًا، ومنها برنامج دعم الأندية للعام 2026، إلى جانب نظام التأهل «الطريق إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية» الذي يمنح مسارات متعددة للاعبين والأندية للوصول إلى النهائيات.

وتضم قائمة ألعاب بطولة 2026 أربعًا وعشرين لعبة من أشهر الألعاب التنافسية عالميًا، من بينها الإضافات الجديدة Fortnite وTrackmania، إلى جانب Apex Legends، Call of Duty: Black Ops 7، Call of Duty: Warzone، Chess، Counter-Strike 2، Crossfire، Dota 2، EA Sports FC 26، FATAL FURY: City of the Wolves، Free Fire، Honor of Kings، League of Legends، Mobile Legends: Bang Bang، Overwatch 2، PUBG Battlegrounds، PUBG Mobile، Rocket League، Street Fighter 6، TEKKEN 8، Rainbow Six Siege X، Teamfight Tactics، VALORANT.

وتنظم منافسات البطولة في عدة صالات وبمواقع متعددة داخل الرياض بما يسمح بتنظيم أكثر من بطولة في الوقت ذاته، بهدف تعزيز التجربة الجماهيرية وزيادة نسب المشاهدة عبر مختلف الألعاب. كما سيتم طرح التذاكر للجمهور بدءًا من 22 يناير 2026 عبر الموقع الرسمي للبطولة ومنصات البيع المعتمدة، مع توفير باقات مميزة مثل باقة الضيافة عبر منصة Esports Embassy.

وجاء هذا الإعلان امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققته نسخة 2025، التي سجلت 750 مليون مشاهدة حول العالم، و350 مليون ساعة مشاهدة، وبلغت ذروة المشاهدة المتزامنة 7.98 مليون مشاهد في بطولة League of Legends، إضافة إلى استقبال أكثر من 3 ملايين زائر في الرياض على مدى الأسابيع السبعة للحدث العالمي.