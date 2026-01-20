الرئيسية / الصورة .. قصة

النصر في أبها

2026.01.20 | 10:50 pm
وصلت بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم، الثلاثاء، إلى أبها استعدادًا لمواجهة ضمك، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ نادي النصر) النصر في أبها

