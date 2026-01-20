فليك: أخطط على النقطة الـ 16

شدد الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، على ضرورة تأمين النقاط الثلاث في مواجهة سلافيا براغ التشيكي، الأربعاء، لحساب الجولة السابعة من دوري الأبطال للحفاظ على الأمل في احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي.

ويحتل برشلونة المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط، ويبتعد بثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان الفرنسي ثالث الترتيب، فيما يملك سلافيا 3 نقاط فقط بالمركز الـ 33.

وقال هانسي فليك في مؤتمر صحافي الثلاثاء في براغ: «إنها بطولة دوري أبطال أوروبا، وهناك ضغط في كل مباراة»، مشيرًا إلى أن سلافيا يدافع جيدًا ويضغط في مناطقه، وهو أمر متوقع في مباراة الأربعاء.

وأضاف: «إنهم يميلون للهجوم والضغط، وهم خطيرون في الهجمات المرتدة. ستكون مباراة صعبة، وسيتعين علينا تقديم أداء يليق بدوري أبطال أوروبا. وسيكون من المهم جدًا أن نكون حذرين في الحفاظ على الكرة».

وقال فليك: «نريد الوصول إلى 16 نقطة. لدينا إمكانات كبيرة، ونسعى إلى تحسين أدائنا في كل مباراة. نحن فريق شاب، وبإمكاننا جميعًا الارتقاء بمستوانا».

أما أليخاندور بالدي، الظهير الأيسر، فعبر عن ثقة الفريق بنفسه، وشدد على أهمية تقديم مباراة رفيعة المستوى في براغ رغم الظروف الجوية القاسية، حيث يتوقع أن تبلغ درجة الحرارة الأربعاء ما بين 1-2 درجة مئوية تحت الصفر.

وقال: «لا أحب البرد، لكنه ليس عذرًا. علينا التركيز على المباراة. إذا لعبنا كما نفعل دائمًا وحافظنا على مستوانا، فسنحصد النقاط الثلاث».

ومع ذلك، حرص بالدي على توخي الحذر، قائلًا: «الهدف ليس الوصول إلى ما وصلنا إليه العام الماضي، بل الفوز باللقب، ونحن نسير في هذا الاتجاه خطوة بخطوة. نريد أولاً أن نكون ضمن الثمانية الأوائل، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث».