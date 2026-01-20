بالخماسية الثالثة.. الخلود ينهض أمام الفتح

عاد فريق الخلود الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بفوز كبير على مضيفه الفتح 5ـ2 خلال مواجهة مثيرة جمعتهما على ملعب تمويل الأولى في الأحساء ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، الثلاثاء.

وكان الفريق القصيمي، خسر الجولات الثلاث الماضية أمام الاتحاد 0ـ4، والأخدود 0ـ1، والأهلي بالنتيجة نفسها تواليًا.

وتعد هذه الخماسية الثالثة للخلود خلال الموسم الجاري بعدما هز شباك النجمة 5ـ1 في الجولة الخامسة، والفيحاء في الجولة الـ13 .

كما كرس فريق الخلود عقدة مضيفه الفتح بعدما حقق عليه الانتصار الثاني، الأمر الذي فشل فيه الفريق الشرقي خلال 4 مواجهات جمعتهما، إذ حضر التعادل في مرة واحدة بينهما.

ورفع الخلود رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ 15، بينما بقي الفتح عند 21 نقطة في المركز التاسع.

افتتح أهداف الخلود الأرجنتيني راميرو إنريكي مستفيدًا من تمريرة الإنجليزي جون باكيلي التي ضرب بها تعمق الدفاع الفتحاوي، ووضعها أرضية في الشباك عند الدقيقة 12، وقبل أن يلتقط أصحاب الأرض أنفاسهم ضاعف محمد سوان النتيجة بهدف ثاني عند الدقيقة 19.

وفي الوقت بدل الضائع تمكن لاعب الفتح من تقليص الفارق عن طريق زايدو يوسف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عانقت الشباك عند الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني تقدم الخلود بهدف ثالث عن طريق هتان باهبري 55، قبل أن يقلص الفتح الفارق بعدف عكسي من باكيلي لاعب الخلود بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 57.

واحتسب خالد الأحمري حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفتح بعد تعرض المغربي مراد باتنا إلى عرقلة داخل المنطقة المحرمة لكن باتنا سددها في القائم.

وتمكن عبد الرحمن الدوسري من تعزيز تقدم الخلود بهدف رابع 71 قبل أن يعود الأرجنتيني إنريكي بهدف شخصي ثانٍ، وخامس لفريقه انتهت عليه المواجهة.