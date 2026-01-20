منافسات البادل.. «نادك» التصنيفية تنطلق في الخبر

تنطلق بطولة نادك التصنيفية الأولى للبادل، في الحي الرياضي بمدينة الخبر، الأربعاء، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبادل، وذلك ضمن مبادرات «نادك» الرامية إلى دعم الرياضة السعودية، والمساهمة في تعزيز نمو الألعاب الحديثة ورفع مستوى التنافس الرياضي.

وتجري البطولة خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير الجاري وسط مشاركة واسعة من لاعبين ولاعبات يمثلون مختلف الفئات، وجوائز قيمة للمشاركين، وهدايا متنوعة للحضور والمشجعين من منتجات «نادك» المتميزة، في إطار تنظيم احترافي يواكب تطلعات الرياضيين والمهتمين برياضة البادل، ويعكس تطورها المتسارع في السعودية.

وأكدت «نادك" أن تنظيم هذه البطولة يأتي امتدادًا لالتزامها بدعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، عبر شراكات فاعلة مع الاتحادات الرياضية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في قطاعي الرياضة وجودة الحياة.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة حضورًا جماهيريًا لافتًا، إضافة إلى تغطية إعلامية واسعة، تعكس الزخم المتزايد لرياضة البادل، والدور المتنامي للقطاع الخاص في دعم الرياضة السعودية.