نعومي تثير ضجة في أستراليا المفتوحة

ظهرت اليابانية نعومي أوساكا بزي مميز وجريء في انطلاقة مشوارها ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ولتجاوز الضجة المثارة حول إطلالتها الجريئة، بذلت أوساكا جهدًا مضاعفًا لتحقق الفوز على الكرواتية أنطونيا روزيتش بنتيجة 6ـ3 و3ـ6 و6ـ4 على ملعب رود لافر أرينا في إطار منافسات الدور الأول من البطولة، الثلاثاء.

وتأهلت اللاعبة اليابانية لمواجهة الرومانية سورانا سيرستيا، التي أطاحت بالألمانية إيفا ليس بنتيجة 3ـ6 و6ـ4 و6ـ3.

واستعادت نعومي ذكريات فوزها بلقب أستراليا المفتوحة في ملبورن عام 2021 بارتداء قبعة ومظلة مزينة بالفراشات.

وقالت نعومي: «كنت أقول لنفسي أثناء المباراة، حافظي على تركيزك، لأن الخسارة ستكون مؤسفة، لكن على الأقل حققت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي».

وتوجت لاعبة التنس اليابانية بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» منها لقبان في أمريكا المفتوحة، ولقبان في أستراليا عامي 2019 و2021.