رعاية جديدة.. «بوينت» على أكتاف التعاونيين

وقعت إدارة نادي التعاون عقد رعاية جديدة رسمية مع شركة بوينت، لينضم بذلك إلى الرعاة الرسميين.

وبينت مصادر«الرياضية» أن عقد الرعاية سيمتد لمدة عام ونصف العام، وسيكون شعار بوينت على الكتف الأيمن.

وحضر مراسم التوقيع سلطان الشريدة، عضو نائب رئيس مجلس الإدارة، وبندر المانع عضو مجلس الإدارة، ومن جانب الشركة عبد الله العنقري المدير التنفيذي.

ميدانيًا، كثّف الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة الحزم، الخميس، ويسعى الجهاز الفني بقيادة البرازيلي شاموسكا لتعويض قلبي الدفاع متعب المفرج ووليد الأحمد اللذين يغيبان بسبب البطاقات الملونة، وتشير مصادر «الرياضية» إلى أن شاموسكا يجهز محمد الدوسري وبسام الحريجي لتعويض غياب المدافعين.