يايسله: توني مذهل.. وغرفة ملابس الأهلي تنبض بالضجيج

نوَّه الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بتقديم لاعبيه وجهًا آخر خلال الشوط الثاني أمام الخليج، ما مكنهم من قلب تأخرهم بهدف إلى انتصار عريض 4ـ1، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء، قال يايسله: «كانت مباراة متقلبة، في الشوط الأول فقدنا ديميرال وخشيت الخسارة، وتوجب علينا كسب الثنائيات، لكننا دخلنا الشوط الثاني بروح مختلفة وشغف آخر، وكان الدعم الكبير من الجماهير مؤثرًا، وتحقيق انتصار سادس على التوالي شيء مهم لنا».

وأضاف: «الجدول ضيق جدًا، وفي بعض الأحيان أشعر بضغط شديد علينا، وأزيد من منافسينا، ونتعامل مع الوضع خطوة بخطوة».

وتابع: «لا أملك تفاصيل كافية عن إصابة ديميرال، وكل ما أتمناه ألا نفقده لفترة طويلة».

وأردف: «غرفة ملابس الأهلي تنبض بالضجيج والزخم، وأرفع القبعة لهؤلاء اللاعبين وفخور بهم».

وأثنى على المهاجم الإنجليزي إيفان توني الذي أحرز «هاتريك» قائلًا: «ما يقدمه توني حاليًا مذهل، والانتقاد كان كبيرًا عليه في فترة سابقة، والآن يقدم جهدًا وعملًا رائعين، وهذا السر وراء التحول، وسعيد بمستواه».

وبالفوز على الخليج، رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة، وارتقى إلى وصافة جدول الترتيب، متخطيًا النصر والتعاون، اللذين كانا متساويين معه ولم يخوضا بعد مباراتيهما ضمن الجولة الجارية.