باكينجهام: درسنا الفتح بالفيديو فكانت الخماسية

أرجع الإنجليزي ديسموند باكينجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، انتصاره الكبير على مضيفه الفتح إلى الاستعانة بتقنية الفيديو في دراسة المنافس قبل المواجهة.

وفاز الخلود على مضيفه الفتح 2ـ2 خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب تمويل الأولى في الأحساء ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقال باكينجهام خلال مؤتمر صحافي أعقب المباراة الثلاثاء: «أنا سعيد بالنتيجة أمام الفتح، كانت مباراة شيقة وقد استمتعت بالأجواء في الأحساء، كنا نحتاج إلى النقاط الثلاث، بعد ثلاث هزائم في الجولات الثلاث الماضية».

وعن دراسته أسلوب الفتح قال: «لدينا محللون للمباريات نعمل معًا من أجل مواجهات الفرق المنافسة، واستخدمنا أجهزة الفيديو من أجل الفوز على الفتح».

وشدد المدرب الإنجليزي على أن الفوز في المباريات ليس فنيًا فقط، بل تدخل عوامل أخرى كأن يكون الفريق عائلة واحدة.

وأقر باكينجهام بصعوبة تعويض الفريق للنيجيري وليام إيكونج الذي سيغادر النادي للعب في الدوري القطري، قائلًا: «وليام صعب تعويضه وسنعمل على تجهيز البديل».