ريشة: تدخل توني لا يوجب «الحمراء»

لقي قرار الحكم عبد الله العويدان بمنح الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بطاقة صفراء وليس حمراء، أمام الخليج، الثلاثاء، تأييد المصري محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لـ «الرياضية».

وفي أولى دقائق الشوط الثاني من المباراة التي جرت ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، تدخل توني على قدم اليوناني ديمتريوس كوربيليس، لاعب وسط الخليج، ليقرر الحكم منح مهاجم الأهلي إنذارًا.

وتسبب قرار العويدان في ثورة غضب لليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الخليج، خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا اللقاء، بداعي وجوب طرد توني.

وحلل ريشة الحالة قائلًا: «قدم توني كانت مرتفعة بالفعل، لكنه لم يضرب كوربيليس بأسفل الحذاء كاملًا، وإنما بجانبه فقط، كما انثنت قدمه لحظة الاحتكاك، وهذا أدى إلى تقليص سرعتها وقوتها، لذا تدخّله يصنَّف تهورًا وليس لعبًا عنيفًا، وهذا يوجب الإنذار فقط ولا يستدعي الطرد».

وانتهت المباراة التي احتضنها ملعب الإنماء في جدة بفوز الأهلي 4ـ1، بعدما تقدم الخليج أولًا بهدف.