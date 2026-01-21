روسينيور: لن ننتزع لقب الأبطال بالحظ

شكك ليام روسينيور، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، في مشاركة لاعب خط الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز أمام ضيفه بافوس القبرصي، الأربعاء لحساب الجولة السابعة من دوري الأبطال بسبب المرض، لكنه تلقى دفعة قوية بعودة إستيفاو ومالو جوستو، في أول اختبار له بدوري الأبطال وسط طموحات لا تعرف حدودًا.

وغاب الجناح البرازيلي إستيفاو والظهير الأيمن الفرنسي جوستو عن فوز تشيلسي 2-0 على ضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب المرض، الذي أصيب ‌به بعض الأفراد ‌في الجهاز الفني. كما ‌سيعود ⁠الجناح جيمي جيتنز، ‌الذي تخلف عن المباراتين الماضيتين للسبب ذاته.

وأبلغ روسينيور مؤتمرًا صاحفيًا الثلاثاء: «فرنانديز كان مريضًا أمس وغاب عن التدريبات. لكن عاد إستيفاو جوستو للمشاركة.. يعاني بعض اللاعبين من السعال ونحن نعمل بجد للتأكد من جاهزيتهم للمباراة».

وتلقى ⁠تشيلسي ضربة أخرى بعد إصابة المدافع توسين أدارابيويو التي أجبرته ‌على عدم استكمال مواجهة برنتفورد. وأوضح المدرب: «لسوء حظ ‍توسين، هناك مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية ستبعده عن الملاعب خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

وتم تعيين روسينيور«41 عامًا» في السادس من يناير الجاري بعقد حتى 2032، بعد إقالة الإيطالي إنزو ماريسكا، ليصبح رابع مدرب دائم لتشيلسي منذ استحواذ الأمريكي ⁠تود بولي على النادي في 2022، وسيخوض أول مباراة له في دوري الأبطال.

وردًا على سؤال حول توليه المهمة في منتصف الموسم وإمكانية المنافسة على دوري الأبطال مع الفريق الفائز باللقب مرتين، قال روسينيور: «سيكون أمرًا رائعًا. أتمنى أن يحالفنا الحظ للمرة الثالثة، لكن الفوز بدوري الأبطال لا يعتمد على ‌الحظ.. لا أضع أبدًا حدودًا لطموحات لاعبي فريقي.. علينا التركيز على هذه المباراة».