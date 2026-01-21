في المواجهة الأولى.. البايرن يختبر طموحات سان جيلواز

يستضيف فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، الأربعاء، يونيون سان جيلواز البلجيكي لحساب الجولة السابعة لدور المجموعة الموحدة بدوري الأبطال، في مواجهة أولى بينهما تاريخيًا، تبدو على الورق غير متكافئة، لكنها تحمل الكثير من الطموحات للطرفين.

ويدخل البايرن اللقاء وهو يسعى لحسم تأهله إلى دور الـ16 ضمن الثماني الأوائل مستفيدًا من حالة فنية رائعة يعيشها الفريق تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.

الفريق حقق الفوز في خمس من مبارياتهم الست الأولى مع خسارة واحدة واحتلوا المركز الثاني قبل الجولة قبل الأخيرة. أما ضيفه فحصل على ست نقاط من فوزين و4 خسائر في مشاركته الأولى في دوري الأبطال أوروبا ليحتل المركز الـ 27.

حقق البايرن فوزًا ساحقًا بنتيجة 4-0 على كلوب بروج في الجولة الثالثة، ليصبح الانتصار الثالث تواليًا ضد الفرق البلجيكية، علمًا بأنه لم يخسر سوى مرة واحدة من آخر 11 مباراة «7 انتصارات و3 تعادلات» وسجل 9 أهداف في كل من المباريات الثلاث الأخيرة. وفاز الفريق في ثماني من مبارياته التسع على ملعبه ضد البلجيك «خسر مباراة واحدة»، وسجل 21 هدفًا واستقبل 4 بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومنذ العودة من العطلة الشتوية، قدم بايرن مستويات هجومية كاسحة، مسجلًا 16 هدفًا في ثلاث مباريات، أبرزها الانتصاران الكبيران على فولفسبورج 8–1 و5-1 على لايبزيج، فيما يتصدر جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

ويواصل المهاجم الإنجليزي هاري كين تألقه اللافت، إذ بات قريبًا من تحطيم رقمه القياسي الشخصي في عدد الأهداف خلال موسم واحد «44 هدفًا»، بعدما سجل 32 حتى الآن في جميع المسابقات.

أما سان جيلواز فخسر مباراتين من أصل ثمان أمام فرق الدوري الألماني «3 انتصارات و3 تعادلات»، على الرغم من أنه فاز في مرتين من آخر سبع «3 تعادلات وهزيمتين» وواحدة فقط من آخر 4 «تعادلين وهزيمة واحدة». ولم يتعرض البافاري لأي خسارة منذ 26 نوفمبر، حين سقط أمام أرسنال بنتيجة 1-3، وهي الوحيدة له الموسم الجاري.

في المقابل، لازال سان جيلواز متمسكًا بآماله في بلوغ الملحق، إذ يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز التأهل. وحقق الفريق فوزين لافتين خارج ملعبه أمام أيندهوفن الهولندي وغلطة سراي التركي. وسيدخل المباراة بسلسلة من خمس مباريات دون خسارة في مختلف المسابقات.