كلوب بروج يقسو على كايرات برباعية

أستانا – الألمانية

حقق فريق كلوب بروج البلجيكي الأول لكرة القدم فوزًا ساحقًا على مضيفه كايرات ألماتي الكازاخي 4-1 الثلاثاء على ملعب أستانا أرينا، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

وافتتح ألكسندر ستانكوفيتش التسجيل في الدقيقة 32 بعد خطأ من الحارس تيميرلان أناربيكوف، ثم ضاعف القائد هانز فاناكن النتيجة مستغلًا تمريرة خواكين سيس.

وفي الشوط الثاني، تمكن روميو فيرمانت من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 75، قبل أن يضيف المدافع براندون ميتشيل الهدف الرابع برأسية قوية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، سجل البديل أديلت ساديبكوف هدفًا شرفيًا رائعًا لأصحاب الأرض بتسديدة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة، ودع كايرات ألماتي صاحب النقطة الوحيدة، البطولة رسميًا قبل مواجهته الأخيرة ضد أرسنال الإنجليزي متصدر جدول الترتيب، والذي رفع رصيده إلى 21 نقطة بعد فوزه 3-1 على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي، بينما أبقى كلوب بروج على آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية قبل الصدام المرتقب مع مارسيليا الفرنسي، بعد أن جمع 7 نقاط في المركز الثالث والعشرين.