«المدفعجية» تضرب

أسقط فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، الملقب بـ«المدفعجية»، مضيفه إنتر ميلان الإيطالي في ملعب «سان سيرو» ضمن دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء (وكالات)