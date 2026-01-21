الرئيسية / الصورة .. قصة

«المدفعجية» تضرب

2026.01.21 | 01:36 am
أسقط فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، الملقب بـ«المدفعجية»، مضيفه إنتر ميلان الإيطالي في ملعب «سان سيرو» ضمن دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء (وكالات)
