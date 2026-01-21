أودي تكشف عن أول سيارة «فورمولا 1» في تاريخها

قدّم الصانع الألماني أودي، الذي يستعد هذا الموسم لظهوره الأول في بطولة العالم للسيارات «فورمولا 1» بعد استحواذه على فريق ساوبر، أول سيارة أحادية المقعد في تاريخه، مؤكدًا طموحه للفوز بالألقاب بحلول عام 2030.

وبحسب بيان الشركة، الثلاثاء، جاءت سيارة «أودي آر 26» بطلاء يغلب عليه اللون الرمادي مع إبراز الحلقات الحمراء الأربع لشعار العلامة الألمانية على الجناح الخلفي.

وستشهد سيارات هذا الموسم تغييرات كبيرة لتتوافق مع لوائح تقنية جديدة تجعلها أصغر وأخف وزنًا كما سيُعدَّل المحرك الهجين المعتمد منذ 2014 مع زيادة الاعتماد على الطاقة الكهربائية واستخدام وقود مستدام بنسبة 100%.

وقال البريطاني جوناثان ويتلي، مدير الفريق في البيان: «طريقنا إلى القمة يستند إلى خطة واضحة، لكنه سيُحدَّد بعقليتنا الصمود، الدقة، وفضول لا يتوقف. سنبني فريقًا يجسّد هذه القيم. نحن هنا للتحدّي، وللتطور، وفي النهاية للفوز».

وكحال الفرق العشرة الأخرى في «الفورمولا 1»، ستخوض السيارة الجديدة، التي سيقودها الألماني نيكو هولكنبرج والبرازيلي جابريال بورتوليتو هذا الموسم، أولى تجاربها على الحلبة الأسبوع المقبل خلال اختبارات مغلقة على حلبة برشلونة.