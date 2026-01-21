رالي حائل.. 21 عاما وحضور دولي

تستقبل منطقة حائل على مدار 12 يومًا منافسات رالي حائل الدولي 2026 خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 4 فبراير المقبل، والذي يعد من أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة، في حدث يجمع بين الإثارة الرياضية والمغامرة، ويعيد المدينة إلى واجهة المشهد العالمي لرياضات المحركات.

ويُعرف رالي حائل باسم «تحدي النفود الكبير»، إذ تُجرى منافساته في قلب صحراء النفود الشهيرة، التي تُعد واحدة من أكثر البيئات الصحراوية تميزًا من حيث الطبيعة والتضاريس.

وتتجه الأنظار هذا العام إلى حائل، مع إدراج الرالي ضمن جولات بطولة كأس العالم للسيارات والدراجات النارية، بمشاركة نخبة من المتسابقين المحليين والعرب والدوليين، في تأكيد واضح على المكانة التي وصل إليها هذا الحدث على خارطة السباقات العالمية، وما يمثّله من قيمة رياضية وتنظيمية على مستوى رياضات المحركات.

ويسهم رالي حائل الدولي بشكل مباشر في تنشيط الحركة السياحية وجذب الزوار من داخل السعودية وخارجها، إذ يعيش المتابعون والفرق المشاركة والجماهير تجربة تجمع بين المنافسات واكتشاف مقومات حائل الطبيعية والثقافية، من صحاريها المفتوحة، إلى معالمها التراثية، وثقافتها المحلية.

ويعزّز هذا الدور السياحي حصول رالي حائل الدولي سابقًا على جائزة التميز السياحي، استنادًا إلى إحصاءات مركز الأبحاث العالمي «ماس»، في إنجاز يعكس نجاح الرالي في الدمج بين الرياضة والترويج السياحي بأسلوب مبتكر وفعّال يسلط الضوء على قدرته في تقديم تجربة تتجاوز حدود المنافسة الرياضية.