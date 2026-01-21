30 حلقة تعيد الشريف إلى موسم رمضان

يستعد الفنان المصري يوسف الشريف لكسر غياب دام خمسة أعوام عن المنافسة الرمضانية، ببطولة مسلسل «فن الحرب» المقرر عرضه موسم رمضان 2026، العمل الذي يجدد الشراكة مع المؤلف عمرو سمير عاطف، والمخرج محمود عبد التواب الذي حقق نجاحًا العام الماضي بمسلسل «الشرنقة».

وكشف مصدر خاص لـ«الرياضية» من داخل العمل أن المسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 30 حلقة، ويعتمد بنسبة 40% على التصوير الخارجي بين أحياء القاهرة القديمة ومدينة الشيخ زايد والتجمع الخامس، وأن المؤشرات الأولية تؤكد أن تصوير العمل سوف يستمر حتى نصف شهر رمضان، كما يوظف العمل تقنيات المؤثرات البصرية «VFX» بشكل مكثف لخدمة مشاهد «الأكشن» والحركة.

وأضاف المصدر أن التحضيرات استغرقت نحو شهر كامل قبل انطلاق التصوير نوفمبر الماضي مشيدًا باحترافية يوسف الشريف، واصفًا إياه بالممثل «المجتهد بشكل غير طبيعي»، حيث يعكف على دراسة أدق تفاصيل الشخصية ومفاتيحها النفسية قبل الوقوف أمام الكاميرا.

والعمل يجمع كوكبة من النجوم، أبرزهم: ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام إبراهيم، محمد جمعة، وكمال أبو رية، ومن إنتاج شركة «أروما استديوز» للمنتج تامر مرتضى.

ويراهن الشريف على عودته مع المؤلف عاطف، بعد سلسلة نجاحات شكّلت علامات فارقة في الدراما المصرية، منها «رقم مجهول»، «الصياد»، و«النهاية».

وتدور أحداث العمل الجديد في إطار اجتماعي معاصر حول شخصية «زياد»، الشاب الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد خيانة غير متوقعة تؤدي لانهيار إمبراطورية والده الاقتصادية، ما يدفعه لخوض رحلة معقدة لاسترداد الحقوق والثأر لعائلته، وسط حبكة تعتمد على «الخداع الذكي» والصراعات النفسية والأخلاقية.