بعد 100 دقيقة.. الأهلي يودع الخيبري

وافقت إدارة النادي الأهلي على إعارة عبد الإله الخيبري، الظهير الأيسر في الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الرياض، حتى نهاية الموسم الجاري، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الأربعاء.

وكانت إدارة القطب الجداوي، تعاقدت مع الخيبري الصيف الماضي قادمًا من الرياض، ولمدة ثلاثة مواسم، بمبلغ يصل لـ15 مليون ريال.

وشارك الخيبري ذو الـ28 عامًا، مع الأهلي في عدد دقائق قليلة يصل إلى 100 دقيقة، بمجموع 5 مباريات فقط، منها 4 في دوري «روشن»، وواحدة في مسابقة كأس الملك.

وأسهم الخيبري، الذي يجيد اللعب بالقدم اليسرى في مركز الظهير مع «مدرسة الوسطى»، بصعود فريقه إلى دوري روشن السعودي 2023ـ2024، ودافع عن ألوان فريقه في 58 مباراة في «روشن»، ومواجهتين في كأس الملك، ولم يسجل، وصنع ثلاثة أهداف، فيما تبلغ قيمته السوقية 450 ألف يورو، وفق «ترانسفير ماركت» للإحصاءات العالمية.

وارتبطت بدايات الخيبري مع الرياض موسم 2011ـ2012، وظل يلعب الكرة هاويًا حتى أتم دراسته الجامعية، بكالوريوس لغة عربية، بعدها استدعي للفريق الأول، فتم التعاقد معه صيف 2019.