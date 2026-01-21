في النتائج الكبيرة.. موناكو خامس ضحايا الريال

ستعاد فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، توازنه بخامس أكبر انتصار له تاريخيًا بعد فوزه على ضيفه موناكو بنتيجة 6ـ1، الثلاثاء، ضمن مرحلة الدور الرئيس في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

وسجل ريال مدريد أحد أكبر انتصاراته التاريخية على منافسيه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، في المباراة الثالثة للمدرب الجديد ألفارو أربيلوا، الذي خسر مباراته الأولى أمام ألباسيتي في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بنتيجة 2ـ3، قبل تحقيق الفوز في «الليجا» على ليفانتي بنتيجة 2ـ0 في الجولة الماضية، وبعدها قيادة الملكي لتحقيق انتصار كبير وتاريخي على موناكو بنتيجة 6ـ1، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويعد هذا الانتصار هو الخامس تاريخيًا من حيث أكبر نتائج ريال مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ حقق النادي الإسباني انتصارات أخرى عريضة سابقًا.

وفي موسم 2015ـ2016، حقق ريال مدريد أكبر انتصار في تاريخه بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مالمو السويدي بنتيجة 8ـ0، ضمن مرحلة المجموعات من البطولة القارية.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر الحالي 4 أهداف في تلك المباراة، فيما سجل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد 3 أهداف، إضافة إلى هدف من الكرواتي كوفاسيتش.

وعاد ريال مدريد في موسم 2019ـ2020 لتحقيق انتصار عريض في مرحلة المجموعات أيضًا، حين فاز على غلطة سراي التركي بنتيجة 6ـ0، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل أهداف الريال في مرمى الأتراك كل من كريم بنزيما هدفين، وهدف من سيرجيو راموس، فيما سجل البرازيلي رودريجو 3 أهداف «هاتريك» في تلك المواجهة.

وخارج ملعبه، أكرم ريال مدريد مضيفه أبويل نيقوسيا الصربي في موسم 2017ـ2018، حين انتصر بنتيجة 6ـ0 على ملعب منافسه ضمن مرحلة المجموعات أيضًا. وسجل كريم بنزيما هدفين، كما سجل كريستيانو رونالدو هدفين، إضافة إلى هدف من لوكا مودريتش، وآخر من ناتشو فرنانديز.

يذكر أن ريال مدريد حقق انتصارًا كبيرًا في دوري الأبطال على حساب جينك البلجيكي، عام 2002، حين فاز على ضيفه في البرنابيو بسداسية نظيفة. وسجل أهداف الريال حينها كل من ميشيل سلجادو، لويس فيجو، سيلاديس، راؤول، جوتي، وهدف عكسي بواسطة زوكورا في مرماه بالخطأ.