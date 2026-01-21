75 مليون دولار تنتظر أبطال الرياضات الإلكترونية

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الجهة العالمية غير الربحية والمنظمة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، عن تخصيص جوائز مالية قياسية بقيمة 75 مليون دولار لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، التي تستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 6 يوليو حتى 23 أغسطس المقبلين، حسبما نشرته «واس»، الثلاثاء.

وتُعد البطولة هي الأكبر عالميًّا في قطاع الرياضات الإلكترونية، حيث تمتد على مدار سبعة أسابيع، وتشهد مشاركة أكثر من 2000 لاعب محترف يمثلون أكثر من 200 نادٍ من نحو 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة ضمن 24 لعبة عالمية.

وأكد رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أنَّ الهدف من الجوائز المالية القياسية هو دعم اللاعبين والأندية وتغيير حياة المحترفين في هذا القطاع، مشيرًا إلى أنَّ البطولة تتميز بكونها بطولة أندية متعددة الألعاب تُتوّج بطلًا عامًا للأندية، وليس بطلًا للعبة واحدة فقط. وستحصل بطولة الأندية، التي تُعد المنافسة الأبرز في الحدث، على 30 مليون دولار تُوزع على أفضل 24 ناديًا، بزيادة 3 ملايين دولار عن العام السابق، حيث ينال النادي البطل 7 ملايين دولار، فيما تتجاوز الجوائز المخصصة لبطولات الألعاب المختلفة 39 مليون دولار، إلى جانب جوائز إضافية تشمل أفضل لاعب، وجائزة «جافونسو»، ومكافآت مرتبطة بالتصفيات والبطولات التأهيلية.

وتضم «نسخة 2026» 24 لعبة تنافسية من الأشهر عالميًّا، مع إضافات جديدة أبرزها «Fortnite وTrackmania»، إلى جانب ألعاب كبرى مثل «League of Legends وCounter-Strike 2 وDota 2 وVALORANT وPUBG وEA Sports FC 26» وغيرها. وتُجرى المنافسات في عدة صالات عالمية المستوى وبجدول متعدد المواقع، ما يتيح تنظيم بطولات متزامنة ويعزز تجربة الجماهير ونسب المشاهدة العالمية.

وأعلنت المؤسسة أنَّ تذاكر البطولة ستُطرح للبيع ابتداءً من 22 يناير الجاري عبر الموقع الرسمي والشركاء المعتمدين، مع توفير باقات مبكرة تشمل الدخول الأسبوعي وتجارب الضيافة الفاخرة. يذكر أنَّ هذا الإعلان يأتي امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققته «نسخة 2025»، التي سجَّلت 750 مليون مشاهد عالميًّا و350 مليون ساعة مشاهدة، واستقطبت أكثر من 3 ملايين زائر في الرياض، ما يعزز مكانة البطولة بصفتها إحدى أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية في العالم.