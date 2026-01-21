الأهلي.. عودة سابعة

عاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم من تأخره إلى انتصار أو تعادل في 7 مباريات الموسم الجاري، آخرها أمام الخليج، الثلاثاء، حين قلب تأخره بهدف وحيد إلى انتصار 4ـ1.

وفي أولى مبارياته خلال الموسم الجاري في كأس السوبر أمام القادسية تقدم الأخير في النتيجة، وأنهاها الأهلي بنتيجة 5ـ1.

وفي نهائي السوبر أمام النصر، فاز بركلات الترجيح بعد لحاقه بالتعادل 2ـ2 في الوقت القاتل.

وفي دوري أبطال آسيا للنخبة أمام ناساف الأوزبكي فاز 4ـ2 بعد تخلفه بهدفين.

وفي دوري روشن كانت العودة الأكبر أمام الهلال 3ـ3 بعد ثلاثة أهداف للزائر، ردَّ إيفان توني مرتين عند الدقيقتين «78 و87» برأسيتين، ثم أكمل ديميرال المهمة بإحراز التعادل عند الدقيقة 90+3.

وفي كأس الملك أمام القادسية 3ـ3 بعد ركلات الترجيح، حيث سجَّل الخصم أولًا عند الدقيقة «11» عبر الإيطالي ماتيو ريتيجي، وأضاف الكولومبي جوليان كينيونيس الهدف الثاني، لكن إيفان توني قلص الفارق، ثم أضاف ريتيجي الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول، وفي الحصة الثانية عاد الأهلي بثنائية أتانجا وكيسيه قبل أن ينتصر في ركلات الترجيح.

وقلب الأهلي تأخره بهدف أمام التعاون في الجولة الـ15 إلى انتصار بهدفين.